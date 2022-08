La Policia Nacional ha alertat de l'increment de denúncies a Saragossa pel conegut com a 'furt amorós', un mètode mitjançant el qual les víctimes, generalment persones grans, són abordades per dones que, de manera efusiva, els saluden mitjançant abraçades, aprofitant el moment per sostreure'n els efectes de valor.

Un agent de la Policia Nacional. Foto de fitxer.

Les autores solen ser joves amb origen a Europa de l'est, que actuen soles, en parelles o trios, i que compten amb el suport d'homes, que les solen esperar als voltants d'on passa el fet amb vehicles per emprendre la fugida.

Generalment, es tracta de grups organitzats itinerants, que operen al llarg del territori nacional , per la qual cosa les denúncies es concentren en dies concrets, per, posteriorment, canviar de localitat, cosa que dificulta substancialment la investigació d'aquests delictes, ha informat la Prefectura Superior de Policia d'Aragó en una nota de premsa.

Així mateix, ha aconsellat que, per prevenir aquest tipus de furts, es desconfiï dels desconeguts que intenten captar l'atenció o dels que s'aproximen massa amb qualsevol tipus d'excusa.

És recomanable també que les persones grans, en la mesura del possible i si no van acompanyats de familiars o amics, no portin efectes de valor, com joies o rellotges , de forma ostentosa, a més de recelar que desconeguts amb qualsevol excusa se'ls acosti massa.

EVITAR L'ENFRONTAMENT



Des de la Policia Nacional han indicat que, en cas de ser víctima d'algun d'aquests delictes, cal evitar qualsevol tipus d'enfrontament. Cal tractar de mantenir la tranquil·litat i demanar auxili, si fer aquest pas no representa un perill per a la integritat física.

També cal intentar anotar la matrícula del vehicle de fugida, si n'hi ha, o qualsevol altra dada descriptiva que faciliti la identificació dels autors, dades útils a l'hora de presentar la denúncia corresponent.

La Policia Nacional ha recordat que des de la Delegació de Participació Ciutadana es fan xerrades i campanyes de conscienciació mitjançant el Pla Major amb l'objectiu de prevenir les amenaces a la seguretat d'aquest col·lectiu, fomentant la confiança en les Forces i Cossos de Seguretat, on es expliquen els diferents delictes que es poden patir i mesures per evitar-los o prevenir-los.