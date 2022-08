Arxiu - L'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. - EUROPA PRESS - Arxiu

La Policia d'Andorra investiga la denúncia d'una noia que aquest dimarts va patir una punxada mentre estava de festa i que va ser atesa a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell d'Escaldes-Engordany.

El portaveu del Govern d'Andorra i ministre de Finances, Enric Jover, ha detallat en roda de premsa aquest dimecres que la noia no va experimentar símptomes després de la punxada i que s'estan analitzant les mostres que se li van prendre a l'hospital, segons un comunicat del Executiu andorrà.

De fet, aquest mateix dimecres el Govern andorrà ha fet públic un nou protocol sobre com actuar davant d'una sospita de punxada : les víctimes han de rebre ajuda "des del primer moment" i cal avisar la policia, que contactarà amb les urgències mèdiques.

"En qualsevol sospita de punxada, la policia porta a terme les investigacions corresponents per trobar els autors, i per això és molt important que es denunciïn tots els casos", ha subratllat Jover, que ha condemnat aquesta pràctica i ha demanat no deixar soles a les víctimes per si es maregen o es desmaïn.

Seguint el protocol, els serveis mèdics traslladaran la víctima a l'hospital, on us faran anàlisis per saber si s'ha exposat a algun contagi i un examen toxicològic per tal de determinar si se li ha inoculat alguna substància.

També s'activarà el Codi Lila --per a casos de violència de gènere-- per oferir assistència psicològica, social i jurídica a les víctimes i fer-ne un seguiment.