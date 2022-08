Bulldog anglès - UNSPLASH

Richard "Hutch" Barry acabava de sortir a caminar a Selma, Califòrnia, diumenge a la tarda, quan va passar l'impensable: un ramat de cinc Bulldogs anglesos d'una casa propera va atacar i va matar l'home de 59 anys.

Teresa Barry i el seu marit Ronny Barry, que és el germà de Hutch, conduïen a casa al voltant de la 1:00 del diumenge quan van veure l'atac. "Simplement està cridant: 'Ajudin-me! Ajudin-me!'", va dir a la televisió nord-americana KSEE Teresa, que va intentar en va d'allunyar el seu cunyat dels gossos.

"Aquests gossos estan a sobre seu, només mosseguen i mosseguen", va dir Teresa a KSEE. " Va ser un veritable malson ", li va dir a Fox26 News. "Es podia veure el terror a la cara". Saltant de la interlocutòria, la Teresa va agafar un bat d'un veí i va intentar separar la canilla de gossos.

"Vaig acabar a terra, tres van venir directament a la meva cara", va explicar Teresa. Els oficials que van arribar a l'escena als carrers Goldridge i Balboa van administrar primers auxilis a Hutch fins que van arribar els tècnics d'emergències mèdiques, va dir el Departament de Policia de Selma en un comunicat.

Els oficials van treballar amb un oficial de control d'animals per capturar els gossos, els quals van ser posats en quarantena i examinats per detectar ràbia . "Durant el curs de la investigació, es va descobrir que els gossos van escapar d'una residència propera i van atacar la víctima mentre caminava pel veïnat", va dir el departament al comunicat.

Teresa va patir un tall i alguns blaus a l'atac.

“No tenim idea de per què van creuar el carrer i van baixar tres cases per atacar-lo”, va dir Teresa a Fox26 News. El germà de Hutch, que no pot caminar perquè té ELA, va dir a Action News que està "desconsolat" perquè no va poder ajudar a salvar el seu germà.

"Si la policia no hagués aparegut en aquell moment, podria haver estat en la mateixa situació que Hutch, perquè simplement estaven concentrats a fer mal", va dir Teresa a Action News. La policia continua investigant. No és clar si els amos del gos seran acusats.

El propietari dels gossos està cooperant amb els investigadors, va dir el departament al comunicat. Mentrestant, els amics i familiars de Hutch estan de dol per la pèrdua.

"Els meus néts pensen que és l'oncle més genial de tots", va dir Teresa a Fox 26 News, i va afegir que Hutch visitava el seu germà cada dia després que el van diagnosticar ELA. A la pàgina de Gofundme que Debra Goff va crear per ajudar a sufragar els costos del funeral, va escriure: "Aquesta és una pèrdua devastadora per a la família. S'agraeix qualsevol ajuda financera per al cost del funeral/metge".