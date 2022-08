Les investigacions de la policia van permetre detenir l'home. Foto: Policia Nacional

Agents de la Policia Nacional , en col·laboració amb la Inspecció de Treball de Catalunya i Seguretat Social, han detingut l'amo d'un bar de per un presumpte delicte contra el dret dels treballadors, en explotar laboralment un ciutadà d'origen marroquí, el qual no disposava de contracte laboral i es trobava en situació irregular a Espanya.

La investigació va començar gràcies a informacions anònimes aportades al portal de la policia, on s'informava que en un bar de la localitat hauria suposadament un ciutadà estranger explotat laboralment, i manifestant que ni el treballador ni l'activitat estarien registrats legalment . Els agents van dur a terme una inspecció al local el mes passat , constatant que el treballador que es trobava en aquell moment estava residint de manera irregular a Espanya, que no tenia contracte de treball i no estava donat d'alta a la Seguretat Social. A més mancava dels mínims drets com assegurança mèdica, vacances o descans per menjar .

La víctima, espantada i temorosa per les possibles represàlies del propietari del bar, va dir als policies que feia tres anys que treballava en aquest establiment amb la mateixa situació laboral, acudint sis dies a la setmana unes 10 hores diàries, cobrant únicament per això 700 euros mensuals i ressaltant que en els tres anys que portava treballant no havia gaudit d'un sol dia de vacances .

Els agents de la Comissaria Local van detenir el responsable del bar, també originari del Marroc.