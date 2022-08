Arxiu - Mossos. Imatge de fitxer.

Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre persones per presumptament robar un rellotge valorat en 80.000 euros, diners en efectiu, telèfons, documentació i joies a dos hotels de Roses (Girona).

Els agents els van interceptar després d?una persecució policial a Vilajuïga (Girona) al llarg de la carretera GI-610 aquest dimarts, han informat en un comunicat d?aquest dijous.

Van intentar interceptar el cotxe sospitós d'haver estat utilitzat en un robatori i el conductor "va accelerar a gran velocitat per fugir dels policies" i, després de conduir temeràriament, va ser interceptat per patrulles de Roses i Figueres (Girona).

Durant la fugida, els ocupants del cotxe van llançar una bossa per la finestra on hi havia una "gran quantitat" d'objectes robats.

Els detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial, i se'ls atribueixen dos delictes de furt i, a un, un delicte de conducció temerària i desobediència als agents de l'autoritat.