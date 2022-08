L'exestrella de rugbi Ricky Bibey estava agredint brutalment la seva xicota a la seva habitació d'hotel quan va patir un infart fatal, segons ha publicat la britànica. Bibey, de 40 anys, va ser trobat mort en un hotel a Florència, Itàlia, mentre que la seva parella, Jennie Platt, va ser traslladada d?urgència a l?hospital amb ferides greus.

Els amics de Jennie i el seu advocat han afirmat ara que Bibey va sotmetre l'agent immobiliària a una brutal agressió alimentada amb alcohol i cocaïna abans que corregués cap al passadís cobert de sang cridant "ajuda'm".

Ricky Bibey amb la seva nòvia - Facebook

Necessitava tres operacions i no va poder parlar amb la policia fins a una setmana després de la mort de Bibey el 16 de juliol. La mare de dos ara ha estat donada d'alta de l'hospital, però necessitarà tractament mèdic addicional.

Els amics de Jennie, de 44 anys, diuen que va quedar "devastada" per la terrible experiència i que està "tractant desesperadament d'acceptar el que va passar" , informa MailOnline.

Un amic li va dir al mig: "Ella (Jennie) és víctima d'un atac impactant i violent a l'habitació de l'hotel a les mans de l'home amb qui tenia una relació a llarg termini. Ha estat fent tot el possible per ajudar les autoritats italianes a reconstruir el que va passar aquella nit, parlant-los com a testimoni i com a víctima d'una agressió domèstica”.

L'amic va dir que la parella, de Manchester, havia viatjat a Itàlia per a un "descans de salut" en un spa, ja que Bibey havia patit problemes de salut mental i havia experimentat una "greu depressió".