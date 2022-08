Una dona de Nova Jersey (Estats Units) probablement passarà la resta de la seva vida a la presó ara que un jurat la va condemnar per l'assassinat del seu fill de 17 mesos el 2018, segons publica People. Heather Reynolds, de 44 anys, va ser declarada culpable dijous passat d?assassinat, possessió de metamfetamina i posar en perill el benestar d?un nen, segons un comunicat dels fiscals del comtat de Camden.

Heather Reynolds amb el seu fill Axel - FACEBOOK

La dona de Sicklerville serà sentenciada a l'octubre per asfixiar el seu fill, Axel, el 10 de maig del 2018. Reynolds va asfixiar el nen posant-li una tovalloleta higiènica sobre el nas i la boca. Després va sortir corrent de casa seva, carregant Axel als braços i cridant als veïns demanant ajuda. La policia del municipi de Gloucester va anar a l'escena i “el nen va ser declarat mort poc temps després”, explica un comunicat.

Un any després de la mort del nen, els metges forenses van determinar que havia mort per asfíxia i Reynolds va ser arrestada el 13 de juny del 2019.

Les autoritats van dir que Reynolds va matar Axel perquè era un impediment per a la relació extramatrimonial que estava tenint amb el seu xicot.

"Una revisió dels missatges de text entre l'acusada i el seu xicot de la nit anterior revela que l'acusada s'estava frustrant per l'aparent falta d'interès del xicot" , va al·legar el fiscal adjunt Peter Gallagher a la cort el 2019, va informar NJ. com en aquell moment. . "I els testimonis també van dir als detectius que l'acusada havia expressat el sentiment que el seu fill petit... era un obstacle per a la relació amb el nòvio".

Reynolds estava casada en el moment de l'assassinat, però el seu marit estava majoritàriament fora de la ciutat per feina. Reynolds va començar a plorar després que es va anunciar la decisió del jurat. People informa que els membres del jurat van deliberar durant sis hores abans de condemnar Reynolds.

L'advocat de la dona, Richard "Skip" Fuschino, li va dir a l' Inquirer que Reynolds manté la seva innocència i planeja apel·lar el veredicte. Les autoritats també van acusar Reynolds de conspirar amb el seu xicot, Jeffrey Callahan, per matar un dels seus ex, Domenic Caruso, després d'assabentar-se que Caruso havia parlat amb la policia que investigava la mort d'Axel.

Tot i això, els jurats la van absoldre dels càrrecs de conspiració per cometre assassinat i manipulació de testimonis presentats l'any passat.

Al judici, Fuschino va argumentar davant el tribunal que va ser Caruso qui va asfixiar Axel mentre Reynolds dormia. Però els fiscals van respondre que Caruso no tenia motius per matar el nen. Juntament amb Reynolds, Callahan també va ser acusat de conspiració per cometre assassinat i manipulació de testimonis. Els fiscals van retirar el càrrec de conspiració després que va accedir a declarar-se culpable de manipulació de testimonis. No s'ha fixat cap data per a la sentència de Callahan, de 45 anys.