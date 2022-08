Un home de Kansas que es va declarar culpable de matar la seva xicota de tota la vida empenyent-la des del balcó d'un creuer va ser sentenciat dimecres a 12 anys en una presó federal. Els fiscals van dir que Eric Newman , de 55 anys, era al Carnival Elation amb destinació a les Bahames celebrant l'aniversari número 50 de la seva nòvia Tamara Tucker el gener del 2018 quan va passar l'assassinat.

Tamara Tucker i Eric Newman. FOTO: FACEBOOK

Newman va admetre que la parella, que s'allotjava a la coberta 14 del creuer, va discutir a la seva cabina abans que ell l'escanyés i després l'empenyés per la barana del balcó . “Ell tenia les mans al voltant del seu coll quan la va empènyer per la barana d'un balcó i ella va caure i va morir a la coberta 11”, va dir el fiscal federal Stephen McAllister en un comunicat de premsa. Tucker va morir a causa d'un traumatisme per objecte contundent com a resultat de la caiguda.

L'assassinat va passar mentre el vaixell navegava a uns 50 quilòmetres a l'est de New Smyrna Beach, Florida, l'endemà que la parella abordés el vaixell. Al desembre, Newman es va declarar culpable d?assassinat en segon grau amb premeditació.

Tucker, mare i àvia, va passar 10 anys com a professora de treball social a la Universitat de Park al nord de Kansas City, Missouri, “dedicada al servei públic, ensenyant i defensant la justícia social i la seguretat d'aquells que no podien valdre's per si mateixos mateixos" . la seva família va escriure al seu obituari.

També es va exercir com a directora de programes de l'Associació per a la Prevenció de l'Abús Infantil, on va dirigir el canvi de polítiques tant a nivell estatal com nacional i l'educació i el suport avançats per a nens, segons la seva família.