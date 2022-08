L?estació d?autobusos, on va passar l?episodi. Foto: Google Maps

Els Mossos d'Esquadra van haver de disparar la nit del 4 d'agost passat per repel·lir l'atac d'un home que es va abalançar sobre un agent amb unes tisores de podar al districte barceloní de Sants, molt a prop de l'estació de trens.

La policia va arribar després de rebre l'avís que diversos sensesostre s'estaven barallant (a l'estació d'autobusos propera a Sants Estació) i quan van arribar a la zona, segons va informar El Caso, un dels homes es va acostar amb les tisores al Mosso que, per evitar ser atacat, va usar la seva arma. L'home ha rebut un impacte de bala a la cama i va haver de ser traslladat, ferit molt greu, a un centre mèdic.

Abans d'aquest incident amb l'arma de foc, l'home neutralitzat havia agredit amb l'arma blanca un altre home a la panxa, en el transcurs de la baralla, on també hi van participar altres persones.

Els Mossos han obert una investigació per aclarir els fets i, segons diverses informacions, no es tem per la vida de l'home ferit.