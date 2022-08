L' Audiència de Valladolid ha imposat una condemna d'onze anys de presó a un home per un delicte continuat d'abusos sexuals sobre la seva filla, menor d'edat, a qui entre els set i els tretze anys va obligar a masturbar-lo, tant amb les mans com mitjançant la pràctica de fel·lacions.

- EP. - Arxiu

La sentència de la Secció Segona Penal de l'Audiència de Valladolid considera el citat individu autor d'un delicte continuat d'abusos sexuals en la persona de la seva filla i el condemna a la pena d'onze anys i un dia de presó , juntament amb la prohibició durant disset anys d'aproximar-se a menys de 500 metres a la víctima, el domicili i el centre d'estudis o treball, així com de comunicar-s'hi per qualsevol mitjà.

A més, per a la seva execució després de la pena privativa de llibertat acordada, el tribunal li imposa llibertat vigilada durant set anys i l'obligació d'indemnitzar la menor amb 8.000 euros per danys morals, segons la informació del Gabinet de premsa del Tribunal Superior de Justícia de Castella i Lleó.

La decisió també inclou la condemna per un delicte d'amenaces consistent en vint dia de localització permanent.

Els fets es remunten al període entre els anys 2008 i 2014 , en què l'ara condemnat va demanar en nombroses ocasions a la seva filla que el masturbés amb les mans, demanant-li també diverses vegades que li fes fel·lacions, al que ella es va plegar per tractar-se del seu pare.

La situació es va repetir fins que, després de fer 13 anys, ella va rebutjar continuar amb aquestes pràctiques, encara que l'any 2019, estant pare i filla de vacances, aquell li va sol·licitar dutxar-se junts, i la menor es va negar.

Aquests fets es produïen al domicili familiar i solien esdevenir a primera hora del matí quan el condemnat i la seva filla es trobaven al sofà del saló i la mare encara dormia.

En data no determinada de juny o juliol de l'any 2020, el condemnat, que no acceptava una relació de parella que la seva filla mantenia, li va manifestar que mataria el seu nòvio , alhora que es va fer amb un ganivet.

Amb data 19 de gener de 2019, per la instructora de la causa es va dictar interlocutòria en què s'acordava imposar al pare, durant la tramitació de la causa, la prohibició d'acostar-se a la menor a una distància interior a 500 metres, així com de comunicar-s'hi per qualsevol mitjà, inclosos els telemàtics.