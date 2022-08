Jonada Avdia @ep

Una jove britànica va morir en un horrible accident de llanxa motora després que suposadament fos atropellada per un policia fora de servei mentre estava de vacances a Albània. Jonada Avdia nedava a uns 15 peus de la riba quan la llanxa ràpida la va colpejar davant dels banyistes horroritzats.

La mort de la jove ha provocat protestes a tot el país exigint la renúncia del Primer Ministre i els ministres. La nena de set anys va morir després que l'oficial de policia Arjan Tase suposadament maniobrés perillosament la seva llanxa ràpida a la platja de Potami a Himara, al sud d'Albània.

La policia va confirmar que al voltant de les 14.00 hores d'aquest dimarts, el conductor va perdre el control i va colpejar la nena de Londres, que va morir instantàniament al lloc.

S'espera que comparegui davant del tribunal de Vlora divendres després d'haver estat acusat d'homicidi involuntari, informa Albània Daily News.

El mestre Bislim Ahmetaj va compartir una emotiva publicació a les xarxes socials que deia: "Els albanesos estan de dol per Jonada i la seva família, mentre que per a tu, assassí de nens i somnis, no hi haurà tomba. La justícia per a Jonada deu i serà decidida pels ciutadans albanesos".

També va revelar una conversa punyent que va tenir amb l'angoixat pare de la nena, Bledar. Va dir que el pare afligit li va dir que estava sostenint la mà de la seva filla quan la van colpejar. La nena estava de vacances amb la família al país d'origen dels seus pares, però es diu que la família ha estat vivint al Regne Unit durant les últimes dues dècades i que Jonada va néixer a Londres.

A causa del catastròfic accident, el cap de policia Gledis Nano va acomiadar uns 15 oficials i va dir que “no toleraria cap oficial de policia, líder o executor, que no implementi amb rigor i honestedat els seus deures funcionals, a fi de protegir la vida de els ciutadans”.

Aquest és el tercer cas en un mes en què llanxes ràpides a les platges d'Albània han causat accidents a turistes i les autoritats van afirmar que estaven fent controls aquest estiu en embarcacions i embarcacions.

Segons els informes, al voltant de 25 persones han estat sancionades per conduir pots de manera perillosa en àrees prohibides. L'Observatori Europeu de Delictes i Seguretat diu que la majoria de les platges de la zona no tenen socorristes i només uns quants supervisors.

S'han col·locat centenars de veles i flors on Jonada va perdre la vida, així com davant de l'Oficina del Primer Ministre.