El Tribunal Suprem ha condemnat a sis anys i 11 mesos de presó dos homes que el 2014 van violar dues dones amb submissió química a Barcelona. Els magistrats han conclòs que els acusats, "amb intenció de satisfer el seu desig sexual" amb les víctimes "i sense que aquestes oposessin resistència", van convidar les dues víctimes "a beure cervesa amb què havien barrejat metoxetamina".

Tribunal Suprem @ep

Segons consta en la sentència, les dones "van consumir ignorant la presència d'aquesta droga a la beguda" . La substància va sotmetre totes dues a "un adormiment pròxim a l'anestèsia", cosa que va permetre que els acusats les portessin a habitacions separades, els traguessin la roba i "efectuessin tocaments per tot el cos" per després agredir-les sexualment.

En 12 folis, els magistrats de la Sala Penal han explicat que les dones "no van poder fer res per evitar-ho" i que els agents policials --que van socórrer les joves una vegada eren al carrer-- van confirmar que " les noies estaven llençades a terra, amb simptomatologia d'estar drogades i que no reconeixien la voluntarietat de l'experiència viscuda ”. Segons han subratllat, una de les víctimes estava "paralitzada i com a zombi".

La situació es va confirmar per la metge-forense i per la ginecòloga. A més, l'anàlisi genètica de les restes biològiques recollides de la zona vaginal d'ambdues dones evidència que van ser penetrades pels dos acusats, cosa que aquestes inicialment no admetien, d'acord amb el que recull la sentència de la qual ha estat ponent el magistrat Pablo Llarena .

A més, el Suprem ha destacat que encara en cas que les dones haguessin acceptat ingerir la droga les relacions sexuals no van ser consensuades perquè es van mantenir quan les víctimes "estaven privades de tota possibilitat de consentir-les".

13 Embolcalls amb substàncies



Durant una entrada i registre celebrada l'endemà dels fets, les autoritats policials van trobar a la nevera 13 embolcalls amb 4,846 grams fenacetina i metoxetamina. El cas va arribar als jutjats el 2016.

El 2020, l'Audiència Provincial de Barcelona va condemnar dos dels acusats set anys de presó per un delicte d'abús sexual amb accés carnal sobre víctimes privades de sentit. També els va imposar una mesura de llibertat vigilada durant cinc anys i la prohibició d?acostar-se a les víctimes, així com el pagament d?una indemnització de 15.000 euros. Van ser absolts de dues faltes de lesions.

Un tercer acusat, que va fer tocaments a les dones, va ser condemnat a dos anys i sis mesos de presó per un delicte d?abús sexual amb prevaliment. Inconformes amb la decisió, van presentar recurs perquè es revisés la sentència.

El Suprem ha estimat parcialment el recurs i ha considerat pertinent aplicar l'atenuant de dilacions indegudes, per això els ha rebaixat lleugerament la pena i els ha condemnat a sis anys i 11 mesos de presó i inhabilitació per un delicte d'abús sexual.

RELACIONS NO CONSENSUADES



Sobre l'argument que les relacions sexuals van ser consentides, l'Alt Tribunal ha subratllat que una de les dones va assegurar que no recordava res perquè va quedar "profundament adormida immediatament després de beure d'aquella cervesa" . L'altra víctima va dir que "va començar a trobar-se malament però no va arribar a perdre plenament la consciència, percebent que la tocaven i que la penetraven, però sense que es pogués oposar perquè estava com a paralitzada i sense força".

Els magistrats han incidit que en aquesta discrepància de versions, el tribunal "no només valora que el relat dels acusats s'ha anat adaptant als descobriments objectius que deriven de la investigació, mostrant que la seva versió no és real i que es modula per un clar interès exculpatori, sinó que tots els elements perifèrics reflecteixen el que les denunciants van sostenir”.