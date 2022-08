Dues persones han resultat ferides de caràcter molt greu, una d'elles es troba en estat crític, després de patir ferides per arma de foc al mig del carrer a la localitat de Ciempozuelos .



Els fets han passat cap a les 13 hores als voltants de l'Avinguda Institut de la localitat , segons ha informat un portaveu d'Emergències 112 Comunitat de Madrid.

Com a conseqüència d'això, un home de 40 anys ha patit quatre ferides per arma de foc, dues al tòrax i les altres dues al coll. Després de ser atès al lloc per sanitaris del Summa-112, ha estat evacuat en helicòpter a l'Hospital 12 d'octubre, on ha ingressat en estat crític.



A més, un altre jove de 25 anys presentava una ferida per arma de foc al membre superior esquerre . També ha estat traslladat al centre hospitalari esmentat i, en aquest cas, el seu pronòstic és molt greu.