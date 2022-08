Un home ha estat empresonat durant 18 anys per matar la seva dona davant dels convidats el dia del seu casament. Stepan Dolgikh, de 25 anys, va assassinar la seva dona colpejant-la fins a matar-la quan va començar a creure que ella ho estava enganyant.

El cos d'Oksana Poludentseva, de 36 anys, va ser després llançat a un barranc pel seu marit borratxo a l'octubre motivat la "ràbia de la gelosia".

La va començar a colpejar a la festa posterior al casament, en una casa privada i, segons els informes, els convidats estaven massa espantats per intervenir en la situació, però van alertar la policia sobre l'impactant incident al llogaret siberià de Prokudskoye .

L'investigador cap Kirill Petrushin explica: "Va començar a colpejar-la i expulsar-la fora de la casa. La va agafar dels cabells, la va colpejar, la va empènyer cap al carrer, on també va continuar colpejant-la al cos i al cap". Dolgikh ja tenia una condemna prèvia per assassinat, però es va fer amic d'Oksna quan era a la presó.

Kirill Petrushin detingut - Policia de Rússia

Es creu que Oksana va sentir que podia ajudar a reformar el lladre i l'assassí ja condemnat i un amic va dir: "Ella realment l'estimava i estava esperant el seu alliberament". L'incident va passar poques hores després que la parella intercanviés vots al casament i Dolgikh va confessar l'assassinat quan va ser detingut per la Guàrdia Nacional Russa.

L'investigador Petrushin afirma: "La va colpejar durant molt de temps, davant de testimonis, i va colpejar els seus òrgans vitals, al tors i al cap. Va admetre la seva culpabilitat durant la investigació. Pel que fa al penediment… No puc opinar. Personalment no crec que es hagi penedit".

" Estava gelós d'un dels convidats. Al seu marit li va semblar que ella es va comportar incorrectament, cosa que va provocar un escàndol ", relata.

Els casos de violència domèstica a Rússia són un problema greu. El 2018 es va notificar que 5000 dones a Rússia van ser assassinades a mans dels seus marits només aquell any.

Rússia va despenalitzar l'agressió domèstica en primera instància el 2017, cosa que significa que qualsevol cas que no acabi amb una persona en un hospital es classifica només com una infracció administrativa i no com un delicte.

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha qualificat de "fracàs" les lleis del país sobre violència domèstica.