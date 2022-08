Un home de 59 anys i veí de Níjar ( Almeria ) ha mort aquest migdia ofegat a la platja dels Genovesos, al Parc Natural de Cap de Gata-Níjar (Almeria), on ha estat reanimat sense èxit a la riba després d'haver estat tret de laigua per altres banyistes.

Equips mèdics i de la Guàrdia Civil atenen un home mort a la platja dels Genovesos a Níjar (Almeria). - EUROPA PRESS

Fonts del servei unificat d'emergències 112 Andalusia i de la Guàrdia Civil han indicat que cap a les 11.00 hores s'han rebut avisos per part d'alguns particulars que alertaven que un havia estat portat fins a la riba on se li havia començat a practicar la reanimació cardiopulmonar.

Des del 112 s'ha donat avís a Protecció Civil i al 061, que ha desplaçat un helicòpter fins a la zona. Per part seva, la Guàrdia Civil ha acudit també a la platja on ha auxiliat els equips mèdics a l'hora d'habilitar un espai per a l'aterratge de l'helicòpter i acordonar un espai d'atenció sanitària.

Tot i les tasques per intentar reanimar la víctima al lloc dels fets, finalment els equips mèdics no han pogut salvar la vida de l'home.

Des de la Guàrdia Civil han incidit en la importància de respectar els senyals sobre l'estat del mar, ja que la platja comptava amb bandera groga que posteriorment ha passat a bandera vermella, cosa que impedia el bany per manca de seguretat.

En aquesta línia, han incidit que al llarg del matí s'han donat a la zona "diversos petits auxilis" per part dels mateixos banyistes entre si, que s'han ajudat a sortir del mar a causa de l'onatge que hi ha a la zona, per això han recalcat la necessitat de complir amb les mesures de precaució.