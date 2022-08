Arxiu - Un cotxe de Mossos d'Esquadra i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) durant un accident de trànsit a una imatge d'arxiu.

El conductor d'un turisme ha mort aquest divendres al migdia en un xoc frontal amb un tot terreny a la carretera C-31 a La Tallada d'Empordà (Girona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Amb aquesta víctima, són 100 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segons dades provisionals.

El sinistre viària s'ha produït al punt quilomètric 358,9 i els agents dels Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 13.45 hores.

Per causes que encara s'estan investigant, un turisme i un tot terreny han xocat frontalment i, com a conseqüència de l'accident, el conductor del turisme ha mort.

La passatgera davantera del turisme i el conductor del tot terreny han resultat ferits en estat greu i han estat traslladats a l'Hospital Josep Trueta de Girona.

Arran de la incidència, s'han activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions de Bombers de la Generalitat, els quals han fet tasques d'excarceració, i quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Pel que fa a l'afectació vial, la carretera C-31 s'ha tallat en tots dos sentits de la marxa, segons Trànsit.