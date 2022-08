Els Bombers reben 115 avisos des de les 15.00 hores per incidències per les tempestes | @EP

Els Bombers de la Generalitat han rebut 115 avisos des de les 15 hores fins a les 19.30 hores d'aquest divendres per incidències a causa de les tempestes a Catalunya , cap greu.

La majoria han estat al nord (80) i la zona central de Catalunya (20), 18 a la zona sud, 11 a Girona i sis a Lleida , han concretat en un tuit.

Per aquest episodi de tempestes, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat per risc d'inundacions, i el telèfon d'emergències 112 ha rebut 202 trucades divendres per les pluges i el vent a Catalunya .