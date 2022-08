Hi ha persones que el millor que saben fer a la seva vida és ser notícia i no precisament per la seva bona gestió en qualsevol dels àmbits en què treballa. En política n'hi ha força exemples, un dels més significatius -no és l'únic- és el protagonitzat per l'alcalde d'Ourense, Gonzalo Pérez Jácome , de Democràcia Ourensana, que amb només tres regidors -la corporació la integren 27- després d'anar-se'n el PP del govern municipal, vol continuar governant. És tota una obra d'enginyeria que només un polític estrafolari, marruller i populista pot dur a terme, amb permís dels partits a l'oposició.

L'alcalde d'Ourense, Gonzalo Pérez Jácome

A les eleccions del 2019, els socialistes van ser els guanyadors en aconseguir 9 regidors, seguits pel PP i Democràcia Ourensana amb 7 regidors cadascun . Ciutadans i el BNG van treure el mateix número, 2. Amb aquests resultats, el PP que durant tota la campanya havia posat de tornada i mitja Jácome, es van empassar les seves paraules, i van decidir que Jácome fos elegit alcalde a canvi que aquest donarà suport a Baltar per continuar sent president de la “familiar” Diputació d'Orense, que com molts saben és el gran bastió de la família Baltar i del PP gallec actualment.

Les coses amb el “predicador” Jácome, que va arribar a treure set regidors gràcies a posar de tornada i mitja Baltar i el PP a la seva televisió local , on en algun dels seus programes els seus companys tertulians sortien més d'una vegada carregats de “brous” gallecs” amb alcohol. No era fàcil aquest estrany govern, sempre hi havien embolics, postures autoritàries i decisions arbitràries de l'alcalde, fins al punt que se'n va anar un regidor del seu propi partit, i les coses amb els populars anaven de mal en pitjor. Això sí, el PP de Baltar ho va intentar, i ha aconseguit desestabilitzar Democràcia Ourensana. Tot i això, com el famós còmic argentí Joel Rigole, Jácome segueix i segueix en la seva postura de mantenir-se en el càrrec. L'oposició ha demanat als populars que tots els partits que conformen el consistori presentin una moció de censura per treure'l del govern, però fins ara s'han negat perquè l'alternativa seria que governessin els socialistes, cosa que no vol ni parlar Baltar.

Mentre que els regidors del seu propi partit més els del PP ho anaven deixant, ell amb la seva particular manera d'actuar, anava contractant assessors, fins a 19, que és el permès, més tres càrrecs directius . Tots ells amb vincles familiars, amics, coneguts i del seu partit. És clar que en aquesta situació l'ajuntament està pràcticament paralitzat, però això no li importa perquè falten deu mesos per als comicis municipals.

Jacome s'ha de valer dels decrets de batlia per anar funcionant a la seva manera tan peculiar. El que pot quedar en evidència és si els resultats dels comicis del 2023 -que pronostiquen la caiguda-, el nou equip de govern que entri demana que es dugui a terme una auditoria de la seva gestió, i potser se'n porten més d'una sorpresa. Els ourensans estan fins al monyo dels capricis, mala gestió, endollisme i privatitzacions d'un predicador televisiu que està fent tot el que al seu dia criticava els seus rivals del PP, especialment la família Baltar. Ourense necessita un canvi d'alcalde -també a la diputació?- per tornar-li la categoria que sempre ha tingut fins a l'arribada d'aquest xiquilicuatre que l'està deixant per terra amb tot l'espectacle que s'està produint. No n'hi ha prou amb el foc que està arrasant la província?