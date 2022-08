Archie Battersbee ha mort aquest dissabte després de la desconnexió de la màquina de respiració que li assistia des que va entrar en coma l'abril passat. El nen de 12 anys ha estat en tot moment abrigallat per la seva família a l' Hospital Royal London.

Archie va patir irreversibles lesions cerebrals quan, segons sospita la família, va practicar una perillosa prova de resistència de la respiració, l'anomenat 'desafiament de l'apagada' que circula a les xarxes socials.

Dance va descobrir el seu fill inconscient a casa seva, amb una soga a prop del cap, la tarda del 7 d'abril. El van traslladar en ambulància a l'hospital local de Southend , a l'est d' Anglaterra , i posteriorment a la capital britànica.

Dance lluita des de llavors contra les autoritats mèdiques i judicials per prolongar la vida del seu fill i evitar una defunció programada. Però la via legal es va esgotar divendres 5, després d'un dur i accelerat procés de múltiples recursos i apel·lacions, que va saltar del jutjat familiar anglès, el Suprem britànic i la Cort Europea de Drets Humans. També va intervenir el comitè de discapacitats de Nacions Unides en un esforç finalment en va per als familiars d' Archie .