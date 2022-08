Tauró nodrissa - UNSPLASH

Un nen britànic ha estat a punt de morir mentre estava de vacances. Finley Downer, de vuit anys, va ser atacat per almenys tres taurons nodrissa mentre era a les Bahames amb aquesta família. El nen va ser mossegat a les dues cames, deixant trossos de la seva carn penjant.

El director de vendes Michael havia volat a les illes tropicals amb els seus tres fills, Finley, Lily, de nou, i Emily, de 12, la setmana passada. Estaven en una excursió de cinc illes que tenia guies nedant amb iguanes, porcs i taurons nodrissa a Compass Cay.

En un moment, la família va veure taurons nedant entre una multitud de persones en una llacuna i, sense adonar-se que els estaven alimentant amb sobres, van saltar.

El seu pare Michael, de 44 anys, li va dir a The Sun: “ El meu fill podria haver estat assassinat. Semblava una escena de Tauró . De sobte, vaig sentir un crit aterridor i vaig veure dotzenes fent voltes a Finley. Hi havia tanta sang. Li penjaven trossos de carn de la cama". El pitjor moment que recorda és quan el seu fill li deia: "El pare, no vull morir. Pare, no vull anar al cel”.

La seva germana va treure Finley de l'aigua i el va portar d'urgència a la clínica més propera a un carret de golf. La família es va haver de desplaçar a Nassau, on el nen es va sotmetre a una operació de tres hores. Per sort, els metges van poder salvar el nen, encara que encara fa servir cadira de rodes.

Els taurons nodrissa s'alimenten al fons i en general són inofensius per als humans, però poden mossegar a la defensiva si els trepitgen o els molesten.