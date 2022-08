Els serveis d´emergències a Sant Adrià (Barcelona). - AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ

Un total de 21 avis segueixen sense poder tornar a la residència Mossèn Anton de Sant Adrià (Barcelona) després de l'incendi que aquest diumenge va afectar un bloc proper i va obligar a evacuar residents i veïns.

En un comunicat aquest dilluns, l'Ajuntament ha informat que es preveu que els avis puguin tornar al centre aquest dimarts , després de passar diumenge a la nit a dilluns a la residència Matacàs de Sant Adrià.

Una trentena de famílies que van ser desallotjades pel foc han passat la nit a cases de familiars o en hotels, mentre que els veïns dels edificis confrontants van poder tornar a la nit a casa seva.

Arran de l'incendi, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va atendre 58 persones per inhalació de fum i sis més van ser traslladades a l'hospital: cinc ja han rebut l'alta i la sisena roman ingressada.

PIS OCUPAT



El local on va començar el foc estava ocupat, cosa que l'Ajuntament va tenir coneixement durant la pandèmia i que va comunicar als jutjats de Badalona (Barcelona) a través de la Policia Local.

El consistori va contactar amb els propietaris del local perquè se sumessin a la denúncia, "cosa que no van fer" i que, segons subratlla l'Ajuntament, era necessari perquè el jutge pogués ordenar el desallotjament.

L'alcaldessa de Sant Adrià, Filo Cañete, "recentment" va tornar a demanar a la Policia Local que contactés amb els propietaris perquè denunciessin l'ocupació i es pogués recuperar l'ús del local, ha subratllat el consistori.

L'Ajuntament també ha destacat que els serveis socials van oferir en "reiterades ocasions" ajuda a la persona que ocupava l'immoble, i que ella la va rebutjar.

BLOC PRECINTAT



El bloc on s'ha originat l'incendi segueix precintat aquest dilluns: no hi ha subministraments d'aigua, llum i electricitat i els desguassos han patit danys greus pel foc, que també ha deixat el primer i el segon pis "molt deteriorats".

Segons la valoració inicial dels Bombers, l'edifici no ha patit danys estructurals, en espera de l'informe del pèrit de la comunitat de veïns, però caldrà esbrossar els baixos, apuntalar la primera planta i substituir les canonades.