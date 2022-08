Un home a la Xina ha estat arrestat per suposadament casar la seva filla adolescent amb discapacitat mental diverses vegades per obtenir diners, van informar els mitjans xinesos. Un agricultor, de cognom Xie, d'un llogaret a Lianyuan, a província de Hunan al centre de la Xina, va vendre la seva filla a tres homes per obtenir un pagament per part de les famílies dels marits.

Policia a la Xina - EP



Xie va afirmar que la seva filla, que ara té 17 anys, era legalment una adulta més gran de 20 anys quan es van celebrar els matrimonis fraudulents entre el 2018 i el 2021.