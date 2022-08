Arxiu - Metro de Madrid - EUROPA PRESS - Arxiu

Un agent de la Policia Nacional , que era fora de servei, ha salvat la vida d'un home que s'havia precipitat a les vies del tren a l'estació d'ambaixadors del metro de Madrid, segons ha informat la Prefectura Superior en un comunicat.

Els fets van tenir lloc quan l'agent, que estava esperant el tren, va observar com una persona queia de l'andana a les vies. Immediatament, va anar al seu auxili i va baixar als rails i, amb pocs segons abans de l'entrada del tren a l'estació, va intentar pujar l'home a l'andana.

En adonar-se de la imminent arribada del comboi va haver de fer ús d'un petit espai, situat entre l'andana i la via per posar l'home fora de perill, fins que va passar el suburbà.

Després, l'agent va treure l'home de les vies per prestar-li assistència fins a l'arribada d'un indicatiu en servei de la Policia Nacional, que es va fer càrrec de la resta de la intervenció . Aquests fets van provocar la interrupció del servei de la línia de metro durant gairebé mitja hora.

Els actuants van arrestar l'home per un delicte de desordres públics i el van traslladar fins a un centre hospitalari per ser tractat d'una ferida al cap causada per la caiguda.