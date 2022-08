Un nen de Geòrgia (Estats Units) de 5 anys va matar accidentalment el seu germà de 12 anys després de trobar una arma abandonada que va pensar que era una joguina. El dissabte a la nit, el nen més petit estava jugant amb el seu germà de 12 anys i amb altres nens quan va trobar una arma en una àrea boscosa darrere d'una casa de Griffin, segons CB46, News 11 i WGN9. Pensant que era una joguina, li va disparar al seu germà al pit . El nen gran va ser portat a un hospital local, on va sucumbir a les ferides.

“El petit va trobar una arma... Es capgira, creu que està jugant, diu 'bang bang'. Va ser carregat i ho va matar. Penseu en aquesta mare”, va dir el veí Tom Whitehead, informa WGN9. “L'endemà, el Dia de la Mare, i un nen va morir a les mans del seu germà petit”.

Els nens estaven de visita des de Sharpsburg per veure els seus familiars. Els altres nens van dir als investigadors que estaven jugant quan van sentir un “pop”.

Unes hores abans del succés, la policia havia estat buscant tres homes que van fugir del vehicle quan els oficials van intentar aturar el trànsit a l'àrea. Els homes van córrer "darrere de les cases, molt a prop d'on va tenir lloc aquest tiroteig", va dir la policia, informa WGN9.

Quan els oficials van registrar el lloc on havien fugit els homes, van trobar una borsa que es creia que contenia MDMA, però no armes. Ara la policia busca a qui va abandonar l'arma de foc.

Tant l'arma com la roba del nen de 12 anys estan sent analitzades a la recerca d'empremtes "per determinar encara més qui ha posseït i tocat l'arma" , va dir la policia, segons WGN9.

"No deixarem pedra sense remenar mentre busquem les persones responsables de l'abandonament d'aquesta arma", va dir el cap de policia Mike Yates, informa l'estació.