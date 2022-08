La secció quarta de l'Audiència Provincial de València ha condemnat un home a dos anys de presó per fer creure la seva nòvia que era futbolista professional i estafar-lo 7.500 euros.

Així es desprèn de la sentència, facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en què el tribunal condemna l'home per un delicte d'estafa i fixa una indemnització de 7.500 euros a la víctima . La sentència l'absol d'un delicte de falsedat en document mercantil, del qual també estava acusat, en no quedar-ne provada la comissió.

Condemnat i víctima es van conèixer el juny del 2017 a través d'una xarxa social i, després de diverses converses, van iniciar una relació sentimental. Poc després l'home, que residia a Las Palmas, es va traslladar a viure a casa la seva xicota en un municipi de la província de València.

Segons recull la resolució, entre els mesos de juliol i setembre del 2017, el condemnat va aparentar ser una persona solvent i va dir a la víctima que tenia negocis a Marbella , que residia en una urbanització de luxe, que era jugador de futbol professional i que tenia dipòsits bancaris amb grans quantitats de diners a Andorra ia Espanya.

Llargues cues de ciutadans esperen el torn d'entrada als jutjats de la Ciutat de la Justícia de València

Per construir aquesta aparença, l'home va passar a la perjudicada una còpia d'un document fals anomenat 'acord professional de futbol amb el Levante UD', en què constaven les dades personals i un resguard bancari, també fals, amb un saldo de més de 96.000 euros. Els documents no van arribar a formar part del trànsit mercantil i només van ser exhibits la víctima com a part del frau.

Amb l'excusa de la seva falta de liquiditat perquè tenia els estalvis a termini fix al banc, el penat va demanar diners a la víctima, que li va entregar fins a 7.500 euros , repartits en diverses quantitats, amb el compromís de devolució.

A la sentència, la Sala considera que el condemnat va idear l'engany des del principi de la relació , ja que quan va contactar amb la perjudicada per xarxes socials es va interessar per la seva situació econòmica i per si treballava, per després "aparentar ser un home de negocis" triomfador, barrejant alhora aquesta faceta i el pretès amor que el processava per demanar-li diners.

El tribunal afegeix que totes les maniobres fraudulentes que va realitzar el fals futbolista i empresari van provocar un error a la víctima "que no només va creure en la relació sentimental que mantenien sinó també en la seva capacitat econòmica i en aquesta devolució", i per això va accedir a donar-li els diners. La sentència no és ferma i es pot recórrer davant la sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.