Yasmine Jackson , néta de Joe Jackson i neboda de Michael Jackson , ha denunciat que va ser víctima d'un possible crim d'odi el 2020. El 30 de maig, el Departament de Policia Metropolitana de Las Vegas va respondre a un informe d'una dona atacada, segons consta als registres policials . Quan van arribar els oficials, van detenir Angela Bonell, de 22 anys, i Jackson va ser portada a un hospital proper i tractada per múltiples talls , que ella va documentar a Instagram.

Publicació de la neboda de Michael Jackson a Instagram

En explicar l'incident, Jackson va al·legar que Bonell la va anomenar "negra" durant l'atac. "Em van apunyalar 7 vegades just al costat de casa meva perquè 'sóc una negra'. Aquesta dona em va perseguir i va començar a apunyalar-me”, va escriure Jackson a la publicació del 31 de maig, compartint una presentació de diapositives de fotos d'ella mateixa després. "Ella va dir que era perquè jo era negra i això és tot el que vaig poder escoltar mentre m'apunyalaven".

Jackson va explicar que a conseqüència de l'atac que "no pot moure" el coll i que té "por d'estar sola". "Vaig demanar a la gent que m'ajudés perquè m'estava apunyalant i ningú va ajudar. Fins que algú ho va fer, en realitat algunes persones ho van fer i estic agraïda per vostès", va escriure. “Demano a Déu que si tens algun tipus d'odi al teu cor cap als negres que ho sans. Jo no mereixia això, ningú s'ho mereix”.