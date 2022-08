Una mare vegana que va obligar que la seva família seguís una dieta estricta de només fruites i verdures crues s?enfronta una sentència de pena capital per la mort per desnutrició del seu fill de 18 mesos.

Pares acusats per la mort del nadó - Sheriff del comtat Lee (Florida)

Sheila O'Leary, de 38 anys, va ser condemnada al juny per sis càrrecs: assassinat en primer grau, abús infantil agreujat, homicidi involuntari agreujat, abús infantil i dos càrrecs de negligència infantil, per la mort d'Ezra O'Leary. Es va fixar una audiència per a aquest dilluns a la tarda al comtat de Lee, Florida, però finalment s'ha ajornat.

O'Leary i el seu marit Ryan Patrick O'Leary, que enfronta judici pels mateixos càrrecs aquest mes, van dir als investigadors que el nen també havia estat alimentat amb llet materna. El nen pesava només 8 quilograms i tenia la mida d?un nadó de set mesos, segons un informe policial.

“Aquest nen no menjava. Va estar mort de gana durant 18 mesos” , va dir durant el judici Francine Donnorummo, cap de la unitat de víctimes especials a l'Oficina del Fiscal Estatal del Comtat de Lee.

La parella tenia dos fills més, de 3 i 5 anys, que també estaven desnodrits , van dir els investigadors. Un quart nen havia estat tornat al seu pare biològic durant un cas anterior de desnutrició a Virgínia, segons mostren els registres judicials.

El seu advocat va mostrar fotos d'O'Leary amb un dels seus fills durant el judici, intentant demostrar que mai va tenir la intenció de fer-los mal. “S'assembla a una mare que vol matar el seu fill?” va dir l'advocat Lee Hollander. “Només perquè va passar no vol dir que ella va cometre un crim”, va continuar.

Hollander va sol·licitar un nou judici, dient que els "errors" van portar a la seva condemna.