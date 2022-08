Arxiu - Un cotxe de Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat un home i una dona, de 38 i 33 anys, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública al ser suposadament responsables d'un laboratori de cànnabis en un habitatge de Badalona (Barcelona), informen en un comunicat aquest dimarts.

En entrar al domicili, la policia catalana es va trobar un laboratori habilitat per al tractament de substàncies cannàbiques i va intervenir 26 quilos de cabdells de marihuana , un quilo de líquids i olis de cannabs i 11,8 grams de pastilles, pols, resines i similars, així com paquets per enviar-se a altres països europeus.

Els dos detinguts, que vivien junts al domicili, van passar a disposició judicial dissabte, i l'autoritat judicial en va decretar la llibertat amb càrrecs.