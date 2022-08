Consolat del Pakistan a Barcelona @ep

El Govern del Pakistan ha cessat el cònsol del país a Barcelona després que una empleada de l'oficina consular l'hagi denunciat davant dels jutjats de la ciutat per presumpte assetjament sexual a l'àmbit laboral.

Així ho ha explicat el mateix cònsol, que manté que les acusacions són falses, després que 'El Periódico' hagi publicat que la dona també ho va denunciar per suposadament intentar forçar -la i que el Ministeri d'Afers Estrangers el va cessar després d'obrir una investigació interna.

La dona ha relatat a 'El Periódico' que l'home li manava i demanava fotos eròtiques per mitjà d'una aplicació que permet esborrar converses a les 24 hores : "Em vaig veure obligada a fer-ho perquè necessitava aquesta feina per regularitzar la meva situació a Espanya i no volia que m'acomiadessin", ha dit.

El ja excònsol nega els fets, manté que és innocent i assegura que la treballadora va voler "xantatger-lo" amb el cas quan ell va prendre la decisió d'acomiadar-la després de conèixer episodis de suposat comportament inadequat amb persones del seu país.

El diplomàtic ha tornat al Pakistan, prepara la seva defensa amb el seu advocat i ha reunit testimonis de treballadors a favor seu, a més de diverses converses via xat amb la dona que, al seu parer, demostren que el tracte entre ells era cordial.