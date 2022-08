Desenes de persones es van emmalaltir d'una malaltia bacteriana després de visitar un parc aquàtic de Kansas (Estats Units) . En dos incidents separats, els visitants de les atraccions de la plataforma d'aigua del Parc de Vida Silvestre de Tanganyika van informar que es van emmalaltir amb una "malaltia gastrointestinal aguda", va trobar un estudi recent dels Centres per al Control de Malalties (CDC).

Dotzenes de persones es van emmalaltir després de visitar un parc aquàtic a Kansas (Imatge: Tanganyka Wildlife Park)

L'11 de juny del 2021, almenys 21 persones van contreure una malaltia causada pel bacteri Shigella. El 18 de juny d'aquell mateix any, sis més es van contagiar de norovirus.

The Wichita Eagle va informar més tard que 36 persones més van reportar malalties, però cap va resultar positiva per a Shigella o norovirus. El rar bacteri Shigella només es transmet a través de primats no humans, van dir els CDC.

Tot i això, l'únic primat disponible per a la interacció directa al parc aquell juny eren els lèmurs, dels quals no se sap que portin el bacteri. Poc després dels brots, es van presentar tres demandes, inclosa una presentada per una mare enutjada després que ella i els seus tres fills es posessin malalts.

La demandant Elena Davis afirma que les àrees de xipolleig del parc no eren prou higièniques i que el parc no els va advertir en un temps raonable després d'assabentar-se dels brots.

L'estudi dels CDC va culpar principalment una atracció, que, segons va dir, es comercialitza entre els nens més petits, que tenen moltes més probabilitats d'emmalaltir-se amb malalties gastrointestinals. També és molt més probable que contaminin l'aigua i ingereixin aigua recreativa.

Matt Fouts, director de Tanganyika Wildlife, va dir a NBC News que no van tenir incidents addicionals amb el parc aquàtic des dels brots el juny passat. "Prenem la situació de debò i trobem formes de millorar el nostre sistema i processos", va dir.

Les atraccions de xapoteader recomanades pels CDC vénen amb els següents advertiments: 'No es fiqui a l'aigua si té diarrea', 'No s'aturi ni se sent sobre els dolls' i 'No s'empassi l'aigua' .