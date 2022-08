Cortijo en el que fueron encontrados los perros muertos. - GUARDIA CIVIL

La Guàrdia Civil investiga un home acusat de la mort de 25 gossos, 14 d'ells cadells, que tenien en un mas del paratge dels Toscans a Huércal-Overa (Almeria) als quals no li havien fet cap tractament sanitari ni veterinari, segons les indagacions efectuades.

Va ser la denúncia d'uns particulars davant la Policia Local de Huércal-Overa la que va donar lloc a les primeres investigacions que han donat lloc a obrir una investigació contra l'amo dels animals per un presumpte delicte de maltractament animal en haver deixat morir els 25 anys gossos.

Els agents de Policia Local van alertar el Seprona de la Comandància de la Guàrdia Civil al tenir indicis de l'"excessiva mortaldat" de gossos a l'habitatge , que presentava a tot el recinte "un alt grau de brutícia i desordre, amb estris de tota mena escampats per tot el lloc, així com excrements de gos pràcticament per tota la parcel·la".

Els agents van trobar desenes de cossos de gossos en avançat estat de descomposició així com cinc més "encara identificables" però que desprenien "una forta olor de putrefacció accentuat per les altes temperatures d'aquests dies".

En el desenvolupament de la inspecció, els agents determinen que l'investigat posseïa 25 gossos, 11 adults i 14 cadells . A més van trobar gran quantitat de sacs de pinso al lloc, per la qual cosa es va descartar la desnutrició com a motiu de la mort dels animals.

Segons la declaració de l'investigat, els gossos van contraure a principis d'una infecció, si bé no van ser sotmesos a cap tipus de tractament veterinari, i per això han mort progressivament. L'investigat posseïa només tres cartilles sanitàries en relació amb els gossos, de manera que cap no estava en vigor en relació amb les vacunes d'administració obligada.

Per tot això, els agents procedeixen a la investigació del propietari per delicte de maltractament animal, les actuacions del qual s'han remès al jutjat en funcions de guàrdia de Huércal-Overa.

Des de Guàrdia Civil es porta a terme una important campanya de conscienciació contra el maltractament i abandó animal, també a través de les seves xarxes socials, en què mitjançant l'etiqueta #yosipuedocontarlo es pretén conscienciar la ciutadania de com és d'important comunicar si algun animal es troba en estat de maltractament o abandó, denunciant els casos a través del telèfon 062 o en qualsevol aquarterament de la Guàrdia Civil.