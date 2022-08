La Policia Nacional ha detingut a Sant Joan (Alacant) un dels fugitius que figurava a la llista dels més buscats per les Forces i Cossos de l'Estat. L'home estava pròfug des que el febrer de l'any passat va ser condemnat per abusar sexualment el 2008 de la seva filla, quan la nena tenia cinc anys.

Nota De Premsa: "La Policia Nacional Deté A Un altre Fugitiu Inclòs A La Llista "Els Més Buscats"" - POLICIA NACIONAL

Segons ha informat la policia en un comunicat, la localització de Diego Darío González Ghersi ha estat "extremadament difícil" ja que va recórrer a un "gran canvi físic" per impedir ser identificat en comparació del seu aspecte anterior.

A més de deixar-se barba i cabells llargs, i tenyir-los de ros, l'arrestat utilitzava lents de contacte de colors, plantilles per falsejar la seva altura i es va augmentar els tatuatges per ocultar els que ja tenia anteriorment

Amb la detenció d'aquest individu, sobre el qual pesava una ordre de detenció i ingrés a la presó després de la condemna, ara són set els fugitius que conformen la llista dels més buscats de la Policia Nacional.

Després de la seva incorporació a aquesta llista el mes de juny passat, els agents van tenir diverses informacions que podrien situar el pròfug a la província d'Alacant . Durant uns quants mesos, els investigadors han dut a terme nombroses gestions fins a poder ubicar la seva residència a la zona de Sant Joan, si bé la seva localització definitiva ha estat "extremadament difícil" pel "gran canvi" d'aspecte físic per evitar ser reconegut.

Els agents també van constatar que feia continus canvis de domicili i feia feines poc qualificades per subsistir i viure sense cridar l' atenció . Finalment, cap a les 14.00 hores d'aquest dimarts va poder ser detingut.

González Ghersi portava pròfug de la justícia espanyola des del mes de febrer de l' any passat quan va ser condemnat a presó per abusos sexuals . Concretament els fets es remunten al 2008 quan el buscat va abusar de la seva filla que, per aquella data, tenia cinc anys.

Segons la denúncia presentada per la seva anterior parella, la nena es mostrava "trist, alacaiguda i reticent" a passar els caps de setmana amb el seu pare qui, a casa seva, li posava pel·lícules de contingut pornogràfic. La menor va manifestar que va patir tocaments a les seves parts íntimes, tant per sobre com per sota de la roba, fins i tot quan estava nua. A més, el seu pare li indicava que era un secret que no havia de revelar ningú.

El mes de juny passat, la Policia Nacional va publicar la llista dels deu fugitius més buscats per sol·licitar la col·laboració ciutadana per a la seva localització. Amb la localització i arrest de Diego Darío González Ghersi, i en tot just dos mesos, la llista ja és conformada només per set pròfugs.