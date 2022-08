Vol - UNSPLASH

Una mare britànica de dos fills va morir inesperadament en un vol de llarga distància després de caure en un "somni sense alè" mentre volava de Hong Kong al Regne Unit, va dir un amic de la família.

Helen Rhodes va ser trobada inconscient al seu seient el 5 d'agost , unes hores després que ella, els seus fills i el seu marit s'enlairessin, va escriure la seva amiga Jayne Jeje en una publicació de recaptació de fons per a la família.

"Malgrat tots els esforços, Helen no va poder ser reanimada" , va escriure Jeje. "Tot això es va desenvolupar davant dels fills". Jeje va dir que Rhodes va estar adormida durant vuit hores més abans de morir.



“Encara que això va ser extremadament traumàtic per a la família, tots van tenir temps de dir-li el que li havien de dir”, va escriure Jeje. El cos de Rhodes es va haver de quedar a Frankfurt, on havia aterrat l'avió, mentre que la seva afligida família tornava al Regne Unit.

La causa de la mort no és clara. " Encara estem incrèduls i commocionats ", va escriure Jeje, la recaptació de fons de la qual fins ara ha recaptat més de 21.000 lliures (gairebé 25.000 euros). Un dels donants era un membre de la tripulació del vol, va informar The Times of London.

La pàgina de recaptació de fons ha dit que els diners es destinarien a les despeses del funeral, al suport de la família ia la creació d'"un llegat en honor a Helen".