Nota De Premsa: "La Policia Nacional Intervé Un Subfusell Ar9 Assemblat Amb Peces Impreses En 3D" - POLICIA NACIONAL

La Policia Nacional ha detingut un home a la província de la Corunya a qui van confiscar al seu domicili diverses armes fabricades amb una impressora 3D i que compartia informació sobre com crear-les a través de xarxes socials.

Segons informa en un comunicat, la Policia Nacional va iniciar a principis d'aquest any una investigació, sota la direcció del Jutjat d'Instrucció número tres de Betanzos, en haver detectat un canal internacional per Internet en què s'intercanviava informació sobre com crear armes amb peces impreses en 3D.

Després de diverses indagacions, els agents van poder ubicar un dels membres de la xarxa social --el més actiu-- a Galícia i detenir-lo com a presumpte autor d'un delicte de fabricació i tinença il·lícita d'armes.

Als registres que s'han dut a terme al seu domicili, els agents han intervingut un subfusell AR9 acoblat amb peces impreses en 3D; rotlles de fibra destinats a la impressió de noves peces; dos ordinadors; una ballesta tiragomes de gran potència; una ballesta modificada --pel mateix detingut-- amb un gran nombre de fletxes; dues mires telescòpiques; armes d'aire comprimit; armes prohibides; tres impressores; plànols i documentació per a lelaboració darmes, entre altres objectes.

A més, segons ha informat la Policia Nacional, el que ha facilitat l'activitat il·lícita del suposat autor dels fets era la seva localització difícil. Amb tot, la creació de les armes l'acabava al lloc de treball habitual. Allí, aprofitava els seus coneixements tècnics en la fabricació de peces metàl·liques, necessàries per al total assemblatge de les armes.

LES ARMES I LES IMPRESSORES 3D



Ja al setembre del 2020, la Policia Nacional va desmantellar el primer taller il·legal d'impressió d'armes 3D. En aquesta operació van intervenir nombrosos estris que el seu propòsit era l'assemblatge d'armes a partir de peces impreses.

Davant l'augment de les confiscacions d'aquests objectes, el mes de maig passat es va celebrar, als Països Baixos, un Congrés Internacional sobre Armes de foc impreses en 3D, el que han estat la plataforma més gran intercanviat informació del món sobre la matèria.