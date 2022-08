Els serveis d'emergències a la zona de La Presa on ha mort el pare ofegat - CONSORCI DE BOMBERS VALÈNCIA

Un home de 59 anys ha mort aquest dijous ofegat mentre que la seva filla, de 15, ha estat rescatada amb vida pels bombers al riu Túria, a la zona de La Presa a Manises (València), segons han informat fonts de la Conselleria de Sanitat, del 112 GVA i del Consorci de Bombers.

L'avís del succés ha arribat als serveis d'emergències cap a les 11.20 hores. Des del Consorci s´ha enviat a la zona una dotació de bombers del parc de Paterna i un altre de l´Eliana així com dos comandaments.

Segons Sanitat, el pare ha mort al lloc, mentre que la filla ha estat atesa pels mitjans sanitaris del SAMU d'un quadre d'ansietat que presentava. Des del Consorci han detallat que els bombers han intervingut per rescatar la filla, que encara era a l'aigua en arribar, mentre que el pare ja era fora.

D'acord amb la informació avançada per Las Provincias, que cita testimonis del succés, l'home era a la riba per refrescar-se mentre que la nena s'ha endinsat cap al corrent.

En adonar-se que no podia sortir, tant el pare com una noia que passejava per la zona s'hi han llançat . La força del corrent ha fet que tots tres es deixessin anar: la jove que s'ha tirat a l'aigua ha pogut tornar a la riba; la nena ha aconseguit quedar-se on era però el pare no ha pogut sortir amb vida i una altra persona l'ha tret de l'aigua quan l'arrossegava el corrent.

Finalment, han estat els bombers els que han rescatat la menor, que ha estat atesa al lloc pels sanitaris.