Para-sol - UNSPLASH

Una dona va morir després que un para-sol de platja li travessés el pit. Tammy Perreault, que visitava la platja de Garden City a Carolina del Sud (Estats Units) dimecres, va ser traslladada d'urgència a l'hospital després de l'incident.

Però ella va morir una hora després per un traumatisme toràcic. El para-sol de platja havia volat del seu ancoratge per forts vents quan va empalar Perreault, va dir la forense adjunta del comtat d'Horry, Tamara Willard.

Professionals metges fora de servei havien intentat desesperadament ajudar la dona de 63 anys mentre esperaven una ambulància. Thomas Bell, portaveu de la gestió d'emergències del comtat d'Horry, ha dit que la comunitat estava "dolguda" després de la "pèrdua terrible".

L?agència federal estima que unes 3.000 persones resulten lesionades per para-sols de platja cada any. Els senadors nord-americans Tim Kaine i Mark Warner de Virgínia li van demanar a l'agència de seguretat que revisés les regles de seguretat per als para-sols de platja i comencés una campanya de seguretat després que una dona de Virgínia fos assassinada per un para-sol el 2016.