Salman Rushdie @ep

L'escriptor britànic d'origen indi Salman Rushdie ha estat objecte d'un atac durant una presentació a l'estat de Nova York, segons informa la cadena britànica BBC, citant testimonis de l'assalt. Segons informen diversos mitjans, ha estat apunyalat.

L'antic guanyador del Premi Booker estava parlant en un esdeveniment de la Institució Chautauqua quan un individu se li va aproximar i va aconseguir enderrocar-lo.

De moment no se sap l'estat de l'escriptor i les circumstàncies exactes de l'atac. El Departament del Xèrif del comtat de Chautauqua s'ha limitat a confirmar a la cadena nord-americana ABC News que hi va haver "un apunyalament" a l'esdeveniment on parlava l'escriptor, encara que no va confirmar-ne la identitat.

Rushdie, de 75 anys, ha passat anys vivint amenaçat per l'Iran per la seva novel·la 'Els versos satànics', considerada blasfema per les autoritats iranians i per la qual el llavors líder suprem iranià, l'aiatol·là Khomeini, va emetre el 1989 un decret per a demanar la mort de lescriptor.

El Govern de l'Iran va acabar distanciant-se de la 'fàtua' de Khomeini, però, el 2012, una fundació religiosa iraniana semioficial va elevar la recompensa per Rushdie de 2,8 milions de dòlars a 3,3 milions de dòlars.

L'escriptor va relatar precisament els seus patiments durant els primers anys de la 'fàtua' a les seves memòries 'Joseph Anton', publicades el 2012.