Estabilitzat l'incendi al massís de les Gavarres | @ep

Els Bombers de la Generalitat han donat per estabilitzat l'incendi a la muntanya Puig d'en Batet , al peu del massís de les Gavarres , dissabte a les 03.19 hores.

En un tuit recollit per Europa Press , els Bombers han informat que aquest dissabte cap a les 9 hores continuen treballant 10 dotacions per extingir-lo.

L'incendi crema des de divendres a les 17.30 hores i ha estat provocat per un llamp, i els Bombers han indicat confinament per als veïns de Bevià , a Madremanya , per la proximitat del fum.