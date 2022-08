Controlat l'incendi al massís de les Gavarres | @EP

Els Bombers de la Generalitat han donat per controlat l'incendi a la muntanya Puig d'en Batet, al peu del massís de les Gavarres , dissabte a les 18.53, i mantenen 8 dotacions, informen via Twitter.

També via Twitter , Agents Rurals ha dit que les flames han afectat 2 hectàrees, segons dades provisionals.

L'incendi va començar divendres cap a les 17.30 per un llamp i els Bombers van indicar confinament per als veïns de Bevià , a Madremanya , per la proximitat del fum.