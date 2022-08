Un incendi de matolls a Bigues i Riells crema el pati d'un habitatge proper | @ep

Un incendi en uns matolls al municipi de Bigues i Riells ha cremat "ràpidament" vehicles i material amuntegat en un pati d'un habitatge proper, han informat fonts dels Bombers de la Generalitat a Europa Press aquest diumenge.

Els Bombers han rebut l'avís d'incendi a les 8.22 hores i han desplaçat 12 dotacions que han extingit el foc dels matolls cap a les 9.30 hores i han donat per controlat el del pati a les 9.33 hores.

El fum de l'incendi ha afectat altres cases de la zona i els veïns s'han confinat a l'interior dels habitatges prudencialment tot just començar el foc; els Bombers concreten que no hi ha ningú a casa del pati cremat.