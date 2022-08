Tauró - UNSPLASH

A un nen de 10 anys li van amputar part de la cama després que un tauró el mossegués mentre bussejava als Cayos de Florida ( Estats Units ) durant el cap de setmana, segons publica CNN. Jameson Reeder va ser mossegat per un tauró dissabte i les autoritats van ser cridades a l'escull de Looe Key per ajudar-lo al voltant de les 4:30 pm, va dir la Comissió de Conservació de Vida Silvestre i Pesca de Florida.



Jameson, mentre estava de vacances amb els seus pares i el seu germà, "va rebre un cop aclaparador sota el genoll" del que la família creu que va ser un tauró toro mentre bussejava en un escull poc profund , va dir el seu oncle Joshua Reeder en una publicació de Facebook.



Jameson es va aferrar a un flotador mentre la seva família el portava de tornada a un pot. Un cop fora de perill, van aplicar un torniquet sobre la mossegada per disminuir el sagnat, va escriure l'oncle.



La família va fer senyals a un pot proper i més ràpid, que casualment tenia una infermera a bord. Van portar Jameson a la riba, on els paramèdics estaven esperant. Un helicòpter el va portar a un hospital infantil a Miami.



"Van haver d'extirpar/amputar just sota el genoll per salvar la seva vida, ja que no era operable pel mal que li havia causat el tauró", es llegeix a la publicació de l'oncle.

El 2021 es van confirmar 73 atacs de taurons no provocats a tot el món.