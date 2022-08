Arxiu - Cotxe de la Guàrdia Civil.

La Guàrdia Civil de Trànsit de Terol investiga el conductor d'un turisme com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per circular en ziga-zaga per l'autovia A-23, acompanyat dels fills menors d'edat, i fer-ho en estat embriac.

Els fets van tenir lloc el 6 d'agost passat, quan els components d'una patrulla del Subsector de Trànsit van observar, a l'alçada del quilòmetre 165 de l'autovia A-23, com un turisme circulava de manera negligent, fent ziga-zaga, posant així en perill a la resta de les persones usuàries de la via , ha informat la Comandància de la Guàrdia Civil de Terol.

Quan els agents van procedir a notificar la infracció, es van adonar que el conductor presentava signes d'haver consumit alcohol i, després de fer les proves pertinents, l'home va llançar un resultat positiu de 0,57 i 0,55 mil·ligrams per litre en aire espirat, fet que suposa duplicar la taxa d'alcohol permesa.

Les diligències han estat instruïdes per l'equip d'atestats del subsector de trànsit de Terol i posades disposició de l'autoritat judicial. El vehicle va quedar immobilitzat.