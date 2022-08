Jutjats Figueres @googlemaps

El violador de Figueres podria tornar a cometre el mateix delicte, ha alertat la magistrada del jutjat 8 de Figueres en una interlocutòria recollida per El Periódico . El presumpte violador, que ha rebut quatre denúncies fins ara per assaltar nenes d'entre 13 i 14 anys, es troba en llibertat des del 8 d'agost passat, i la jutgessa es posiciona en contra de la seva llibertat, perquè pot comportar certs riscos: que el violador escapi, destrueixi proves o torni a atacar les víctimes que ho han denunciat.

AAV va ser detingut el 21 de juliol passat després de rebre la denúncia d'una menor de 13 anys que l'acusava d'haver-la violat el 9 de juliol. Abans d'aquesta denúncia, el detingut ja havia passat per presó dues vegades per denúncies interposades per nenes de 13 i 14 anys.

La llei de llibertat sexual estableix que els menors de 16 anys no tenen capacitat per consentir una relació sexual per la seva curta edat, elevada vulneralitat i alta capacitat per ser influenciats. Per tant, mantenir relacions sexuals amb un menor de 16 és delicte i pot comportar fins a 12 anys de presó, i l'acusat va haver de comparèixer davant la justícia acusat de delicte d'abusos sexuals amb penetració.

REITERACIÓ DELICTIVA

La magistrada creu que hi ha risc de “ reiteració delictiva ”. Atent els indicis, la interlocutòria mostra la preocupació que el violador de Figueres torni a atacar més víctimes, cosa que també temen els Mossos i les famílies.

La interlocutòria recull que l'acusat té quatre diligències judicials obertes contra ell per abusos sexuals a menors, i les dues vegades que dijous el van enviar a la presó de forma provisional pel mateix delicte.

La jutgessa també creu que l'acusat podria eludir el sistema judicial . "Malgrat haver estat detingut en anteriors ocasions per fets anàlegs no s'ha fugat del país", assegura la magistrada, encara que assumeix que "com més gravetat de la pena que se li pugui imposar (si tenim en compte l'acumulació de diverses penes que puguin prosperar) també és més gran el risc de fuga”.

MÉS PROVES?

Tot i els indicis i la possible reiteració delictiva, els tres jutges de la sala de vacances de l'Audiència Provincial de Girona van deixar en llibertat l'agressor amb mesures cautelars: no es pot comunicar amb la víctima que li ha denunciat ni acostar-s'hi . Però segons explica El Caso, ni els Mossos, ni les famílies, ni les mateixes víctimes entenen aquesta decisió.

Segons el tribunal que el va jutjar, "no hi havia prou indicis de calat" per imposar "una mesura cautelar tan costosa" com és la pèrdua de llibertat , i va demanar "diligències d'investigació i judicials amb una càrrega incriminatòria rellevant". Els magistrats volen una declaració judicial de la menor i un informe mèdic que acrediti la violació, i consideren que hauria estat millor que hagués declarat davant la jutgessa en comptes d'usar la declaració que va fer la nena davant els Mossos.

La jutgessa d'instrucció, per la seva banda, assegura que no va trucar a declarar la nena per "evitar més revictimització" i perquè necessitava un equip tècnic que s'encarrega d'entrevistar les nenes menors de 14 que han patit abusos sexuals.