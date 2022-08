Caldas de Reis, a Pontevedra @ep

Un nen de 12 anys ha resultat ferit lleu durant les festes de Sant Roc, a Caldas de Reis (Pontevedra), en precipitar-se la imatge del sant sobre alguns participants a la processó, entre els quals hi havia el menor.

Efectius de Protecció Civil de Caldas, han confirmat que els fets han tingut lloc al voltant de les 20.30 hores d'aquest dimarts quan la imatge de Sant Roc estava sortint de l'església. Encara que la figura va caure sobre un grup de persones, el menor va començar a plorar ia cridar emportant-se la mà al capdavant.

El nen va ser evacuat, al cotxe de Protecció Civil i acompanyat dels seus pares, al PAC de la zona, on va ser examinat si la necessitat de ser traslladat a l'hospital. "Va ser un moment de nerviosisme. Per sort no va passar res greu i es troba bé", han traslladat les fonts consultades.

Actualment, la Policia Local investiga el perquè d'aquest despreniment i efectius de Protecció Civil --després de la revisió de la imatge--, que la base sobre la qual se sustenta està "bastant corcat" i que aquest hauria pogut ser el motiu que ha causat lincident.