La Guàrdia Civil ha desmantellat a una finca de Campos del Río (Múrcia) un taller il·legal d'explosius i un camp de tir particular. El seu propietari, un home de 35 anys, ha estat detingut i se'l considera autor dels delictes de dipòsit de municions i explosius, fabricació il·legal d'explosius i de risc provocat per explosius i altres agents.

L'operació es va iniciar quan la Guàrdia Civil va tenir coneixement d'una sèrie de detonacions i explosions ocorregudes al voltant d'un paratge rural del municipi murcià de Campos del Río. Les primeres indagacions van permetre esbrinar que l'origen era a una casa de pagès on residia un home amb antecedents per delicte d'incendi forestal provocat per artificis pirotècnics.

L'examen de l'immoble es va saldar amb la confiscació de prop de 500 cartutxos metàl·lics de diferents calibres, més de 500 grams de barreges explosives, abundant metxa –utilitzada per detonar els artefactes explosius de forma remota–, bateries, cables, connectors, emissors/receptors de radiofreqüència, un iniciador elèctric artesanal i nombrosos projectils de plom susceptibles de ser emprats com a metralla.

CAMP DE MANIOBRES

A la mateixa finca, els agents van trobar un camp de tir artesanal establert a l'entrada de la parcel·la i un camp de maniobres amb diversos cràters de grans dimensions suposadament produïts per l'explosió remota artefactes explosius.

Segons es desprèn de la investigació, el detingut es dedicava a la fabricació artesanal d'artefactes explosius improvisats (IED) a partir d'artificis pirotècnics que adossaven altres objectes pesants utilitzats com a metralla i fins i tot càrregues secundàries, que eren explosionats a distància amb detonadors elèctrics i altres artefactes iniciadors que també elaborava de manera artesanal.

Prova d'aquestes pràctiques ha estat la troballa d'una ampolla de gas butà, totalment destrossada als voltants de l'habitatge, i s'hi sumaria el risc d'incendi.

El detingut, la cartutxeria i materials pirotècnics incautats, així com les diligències instruïdes han estat posats a disposició del jutjat de primera Instància i Instrucció número 1 de Mula (Múrcia). La investigació continua oberta.