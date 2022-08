Policia Local de Palma

La Policia Local de Palma ha informat de la instrucció d'un atestat per un presumpte delicte contra la seguretat viària després que un home en estat ebri recorregués amb la furgoneta, presumptament, més de 100 metres d'un carrer sense obstacles colpejant i provocant danys a vehicles estacionats.

Segons una informat en una nota de premsa, els fets van passar el 31 de juliol passat al voltant de les 02.00 hores al carrer Sebastià Arrom (Palma).

La unitat policial va ser comissionada al lloc assenyalat on el conductor d?una furgoneta havia xocat contra cinc vehicles correctament estacionats.

A l'arribada dels agents, el vehicle era al centre de la calçada i el conductor havia abandonat el lloc. En aquell moment, els agents van observar que entre els diferents punts de xoc el vehicle havia recorregut total de 104 metres, en un tram recte i sense obstacles.

Moments després, l?home va anar al lloc i va reconèixer que s?havia distret parlant pel telèfon mòbil mentre conduïa i que per això havia xocat contra els vehicles estacionats.

El conductor, un home de 54 anys, presentava una simptomatologia compatible amb la ingesta de begudes alcohòliques i la prova de detecció va donar un resultat positiu de 0,55 mil·ligrams d'alcohol per litre d?aire expirat.

CONTROLS DE VEHICLES



D'altra banda, en diversos controls de vehicles entre el 7 i el 9 d'agost a diversos punts de Palma, la Policia Local ha denunciat un total de 23 vehicles, entre turismes, patinets i bicicletes.

En aquest operatiu, han destacat dues etilometries positives penals a conductors de turisme, quatre denúncies a conductors de patinets per no portar una armilla o element reflector, quatre denúncies per circular amb patinet per zones per a vianants i voreres i dues per no respectar semàfors. En total 61 vehicles han estat controlats.