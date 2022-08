Una mare a l' Índia va prendre la llei a les seves pròpies mans quan va fer servir un ganivet de cuina per tallar els genitals del seu xicot després de descobrir-lo intentant violar la seva filla adolescent. Segons Times of India, la mare no identificada de 36 anys va arribar a casa de la feina dimecres i va atrapar el seu xicot de 32 anys que intentava tenir relacions sexuals amb la seva filla de 14 anys. L'incident va passar a uns 160 km a l'est de Nova Delhi .

Ganivet - UNSPLASH

Segons els informes, s'havia separat del seu marit alcohòlic fa poc més de dos anys i feia poc que vivia amb el seu nou xicot. “Estava treballant a la granja quan va passar l'incident”, va dir la dona no identificada al Times of India. “ Afortunadament vaig tornar a casa just a temps i el vaig atrapar amb les mans a la massa ”.

La mare no identificada li va dir al Times que el seu xicot es va sorprendre i va entrar en pànic quan el va atrapar i fins i tot la va atacar quan va intervenir per salvar la seva filla. " Així que vaig portar un ganivet de la cuina i vaig tallar les seves parts íntimes per donar-li una lliçó ", va declarar. “No me'n penedeixo del que vaig fer”, va continuar.

El nuvi ara ha estat arrestat i acusat de violació, segons ha informat la policia local als mitjans. Actualment es troba en estat crític i ha estat traslladat a un altre hospital per rebre tractament. Es desconeix si la mare enfrontarà algun càrrec.