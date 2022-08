Arxiu - Un cotxe de Mossos d'Esquadra i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) durant un accident de trànsit a una imatge d'arxiu.

Un home de 32 anys que conduïa una motocicleta ha mort aquest dijous en un accident a la carretera GIV-6216, a l'alçada del punt quilomètric 2,3 a Sant Pere Pescador (Girona).

Per causes que encara s'estan investigant hi ha hagut una col·lisió entre un camió i una motocicleta ia conseqüència de l'accident el conductor ha mort, informa el Serveri Català de Trànsit (SCT) en un comunicat.

Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 13.45 hores i s'han activat cinc patrulles dels Mossos, tres dotacions de Bombers de la Generalitat, una ambulància i l'helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), i la via ha tallat en els dos sentits de la marxa.

Amb aquesta víctima, són 109 les persones que han mort en accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya , segons dades provisionals.

L'SCT recorda que el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit es troba a la disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l'any per oferir-los un servei d'orientació i informació.