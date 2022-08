Nova York ha estat l'escenari d'un succés on un conductor ha atropellat una dona i el seu nadó. L'home, que tenia en carnet de conduir caducat, va encendre el motor i va fugir de la policia novaiorquesa, atropellant la vianant i el carret que portava.

En la seva fugida també va colpejar un altre home.

La mare va patir una lesió al genoll per l'impacte, mentre que el nadó es va fer malbé el canell. L'altre atropellat va haver de ser atès per contusions a la cama, tots al Wyckoff Hospital. Per sort, el succés va acabar de manera molt més lleu del que podia haver estat.