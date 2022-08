Policia Local de Cadis

La Policia Local de Cadis ha detingut un home de 35 anys com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments cap al fill menor, de quatre anys, i que va ser localitzat "en situació de desprotecció" a la plaça de la Candelaria.

Segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat, els fets van tenir lloc cap a les 8.30 hores d'aquest dijous passat, quan el menor va ser trobat per dues persones a la citada plaça, on es trobava "plorant, nerviós, descalç i amb evidents lesions a la galta esquerra" , per la qual cosa van donar avís a la Policia Local.

Els agents van realitzar nombroses gestions com localitzar la mare per deixar el menor en la seva custòdia i els van acompanyar a l'hospital per estendre la corresponent part de lesions.

El presumpte autor dels fets va ser localitzat i detingut cap a les 12.30 hores, segons ha afegit el Consistori.

D'altra banda, en una altra intervenció desenvolupada aquest dijous a la tarda, la Policia Local va detenir al passeig Duc de Nájera, a les proximitats al Balneari de La Palma, un individu com a presumpte autor d'un delicte de trànsit d'estupefaents, ja que va ser sorprès fent una transacció de, concretament, set grams d'haixix a canvi de 20 euros.